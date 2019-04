Dodenwegen liggen in Brabant

De N65 tussen Tilburg en Vught is levensgevaarlijk. Ⓒ Beeld Werkt

BREDA - Tachtig procent van de groei in het aantal Nederlandse verkeersdoden is te wijten aan Noord-Brabant. Daar verongelukten in 2018 52 deelnemers meer dan in 2017, van 98 naar 150. Volgens Arno Smits van het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek in Oss zijn vooral de N-wegen levensgevaarlijk.