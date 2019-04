Boete voor man (85) na fataal ongeval met kind

De hulpdiensten rukten massaal uit. Het meisje is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ⓒ NEWS UNITED / JAN WILLEM KLEIN HORSTMAN

ALMELO - Een 85-jarige man die in februari vorig jaar in Rijssen een 6-jarig meisje doodreed bij een rotonde, is veroordeeld tot een geldboete van 1000 euro. Daarnaast mag hij drie jaar lang geen voertuigen meer besturen. De rechtbank in Almelo oordeelde dat de man onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden.