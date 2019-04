Breiende vrouw bestuurt auto met knie

Bij de controle werd niet gekeken naar snelheid, maar naar oplettendheid van de weggebruikers. In een bericht op Facebook schrijft de politie: „Veel automobilisten bleken ergens mee bezig te zijn. Eén van de bestuurders die op de vingers is getikt was bezig met een scheerapparaat, een andere met papieren en een mobiele telefoon en iemand maakte zich onder het rijden op.”

De breiende vrouw spande de kroon, zo valt te lezen in de post.

Vijftien bestuurders hebben een bekeuring gekregen omdat ze met hun mobiele telefoon bezig waren. Drie van hen kregen een extra boete, omdat ze door het gebruik van de telefoon vergaten hun richting aan te geven.