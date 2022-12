Top 2000 op NPO Radio 2 weer van start

Queen voert de lijst voor de negentiende keer aan met het nummer Bohemian Rhapsody. De nummer één is traditiegetrouw een paar minuten voor de jaarwisseling te horen. Op plek twee staat Danny Vera met het liedje Roller Coaster, dat in 2020 nog de nummer één was. De Eagles staan op plek 3 met Hotel California, gevolgd door Billy Joel met het nummer Piano Man.

Luisteraars konden tot en met 7 december hun stem uitbrengen op hun favorieten. De Haagse band Goldband is dit jaar de hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst. De groep, die afgelopen jaar definitief doorbrak en alle grote festivals platspeelde, debuteert op 55 met hun hit Noodgeval. Leave The Door Open van Silk Sonic is met een winst van 1443 plaatsen de snelste stijger.

Overleden

Ook artiesten die afgelopen jaar overleden zijn, zijn goed vertegenwoordigd in de lijst. Liedjes van onder anderen Jerry Lee Lewis, Olivia Newton-John en Irene Cara keren na afwezigheid van jaren weer terug. Great Balls Of Fire van de in oktober overleden Lewis is na negen jaar terug op 1393. Newton-John, overleden in augustus, maakt haar rentree met Hopelessly Devoted To You op 1167 en You're The One That I Want (duet met John Travolta) op 1795. Cara staat na maar liefst achttien jaar weer in de Top 2000 met Fame, op 1698.

Ook de liedjes van Foo Fighters, die drummer Taylor Hawkins verloor, Meat Loaf (overleden in januari) en Doe Maar, waarvan frontman Henny Vrienten overleed, stijgen allemaal. Van Doe Maar staan bovendien Tijd Genoeg en Nachtzuster voor het eerst in de lijst. Rapper Coolio, overleden in september, maakt met Gangsta's Paradise een sprong van 629 naar 271. Het nummer stond nog niet eerder zo hoog.