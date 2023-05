Droog en zonnig pinksterweekend verwacht

Zaterdag staat er een hooguit matige wind, uit het noordoosten. Ook zondag is het fraai voorjaarsweer, maar trekken gedurende de dag wel enkele velden met sluierbewolking over Nederland, waardoor de lucht niet meer zo blauw kleurt als zaterdag.

Ook maandag, tweede pinksterdag, blijft het droog. Er zal sprake zijn van een mix van wolken en zon, verwacht Weeronline. De noordenwind brengt wel minder warme lucht, waardoor het 15 graden in het noorden tot een graad of 20 in het zuiden wordt.

Vanaf dinsdag zet de temperatuur overigens weer een „duidelijk stijgende lijn” in, aldus Weeronline.