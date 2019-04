PvdA stapt uit formatie Overijssel om Forum voor Democratie

Dat meldt lijsttrekker Wissink namens de PvdA-fractie. Volgens haar komt dat onder meer door uitspraken van FvD-leider Baudet. „Ook vandaag noemde FvD-partijleider Thierry Baudet een jong meisje dat vecht tegen klimaatverandering een ’narcistisch puberteitsperikel’.”

Wissink zegt dat er meer grote verschillen zijn die zij niet kan accepteren. „Homeopathische verdunning, vrouwen die minderwaardig zijn en het systematisch bestrijden van leraren, wetenschappers en journalisten is voor de Partij van de Arbeid onacceptabel.”

Het is een plotselinge draai van de provinciale tak de van PvdA in Overijssel. Eerder leek er tijdens gesprekken weinig aan de hand en informateur Jansen adviseerde zelfs dat Forum kon gaan formeren met PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie.

’Grote zorgen’

Interne discussie heeft Wissink en haar fractie anders doen besluiten, meldt ze. „In de vele gesprekken die we voerden met onze partijgenoten en met inwoners van ons prachtige Overijssel, voelen we dat de zorgen over een mogelijke samenwerking met FvD te groot zijn.”

De PvdA Overijssel wilde dat de provinciale tak van FvD afstand zou nemen van stellingnames van de partijtop.