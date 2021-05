Dramatische dood meisje (4) in opvang: 25.000 euro boete

De officier van justitie houdt de stichting Protestants Christelijke Kinderopvang Accrete verantwoordelijk voor het creëren van een gevaarlijke situatie, bleek op de zitting in de rechtbank in Zwolle donderdag. Op de eerste dag van de lockdown op scholen en kinderopvangcentra op 16 maart 2020 had Kindcentrum Bernhard slechts enkele kinderen over de vloer. Alleen ouders met cruciale beroepen konden hun kinderen onderbrengen. Het 4-jarig meisje speelde met haar broertje verstoppertje op de gang tot medewerkers een klap hoorden. Twee tegen de muur staande zware branddeuren waren op het meisje gevallen. Later die dag bezweek ze aan de gevolgen van ernstig hersenletsel.

Door nalatig gedrag van de stichting stonden die deuren van elk bijna 50 kilo daar al twee maanden na een verbouwing, meende het OM. „Een kinderopvang is een omgeving waar je elk risico moet uitsluiten. Die deuren stonden er niet geborgd en het was voorzienbaar dat kinderen op de gang kwamen.” En juist jonge kinderen zien geen risico’s, zei de officier. De ouders van het slachtoffer deden aangifte omdat ze willen dat iemand de verantwoordelijkheid neemt voor het ongeval. „Mensen die werken met spelende jonge kinderen in de buurt moeten zich extra bewust worden van de gevaren”, zei de moeder die haar dochter verloor.

Pleidooi vrijspraak

In februari was er nog een open dag op het kindcentrum. „Niemand maakte een opmerking over die deuren”, zei de raadsvrouw van de stichting. De val van die deuren was onvoorzienbaar en ze verzocht om vrijspraak. Bestuursvoorzitter Jan Spanjer heeft zelf het acute gevaar van die tegen de muur leunende deuren ook niet gezien, zei hij. „Het is mijn verantwoordelijkheid er alles aan te doen om te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt.”

Volgens de moeder was haar dochtertje een zonnig kind dat altijd een lach op het gezicht van iedereen toverde. „Ook als je even niet zo lekker in je vel zat.” Ze zegt te hopen dat iedereen die met kinderen werkt zich bewust is van hun verantwoordelijkheid.

Het vonnis volgt op 3 juni.

Rechtbankverslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en doet vanaf 10.30 uur live verslag.