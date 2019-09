Haan pikt vrouw dood bij eieren rapen

Daarbij doorboorde het beest met zijn snavel een van haar spataderen, wat een fatale bloeding tot gevolg had. De naam en de leeftijd van de vrouw zijn niet bekendgemaakt, om de familie verder trauma te besparen.

Het incident doet de vraag rijzen of er meer op het oog onschuldige dieren zijn, die met name ouderen uiteindelijk fataal kunnen worden. Forensisch expert professor Roger Byard, verbonden aan de Universiteit van Adelaide, kent in ieder geval een vergelijkbaar incident, waarbij de fatale wond door een krabbende kat werd veroorzaakt. Ook hier scheurde een spatader.

Tegenover Adelaide Now verklaarde hij: „Het is belangrijk dat met name ouderen hun spataderen met een relatief eenvoudige operatie laten behandelen, want spataderen zijn kwetsbaar. Die gaan snel stuk en niet alleen door aanvallen van (huis-)dieren, maar bijvoorbeeld ook door stoten of struikelen... over je kat bijvoorbeeld.”