Zoektocht naar lichaam eindigt met vondst pop

De politie kreeg woensdagmiddag rond het middaguur een melding binnen dat er een lichaam was gezien in het water. Urenlang werd er met een helikopter gezocht, tot er een object werd gevonden dat overeenkwam de beschrijving die was gegeven van het lichaam dat in het water zou liggen.

Tijdens de reddingsactie bleek echter dat het om een pop ging. Toch is de politie blij: „Veel dank aan de gemeenschap voor het melden. Gelukkig bleek het vals alarm te zijn.”