Overheid waarschuwt voor malafide MijnOverheid-app

Ⓒ ANP XTRA

Amsterdam - Digid waarschuwt donderdag voor een valse app van ’MijnOverheid’ in de Google Play Store. De app, met de naam ’mijnoverheid for digid’ doet zich voor van overheidsdienst MijnOverheid te zijn. Het programma is echter uit op foto’s van gebruikers. Digid heeft actie ondernomen om de app offline te laten halen en waarschuwt Android gebruikers de app niet te downloaden.