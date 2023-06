Baby dood gevonden in auto op parkeerplaats Belgisch ziekenhuis: ’Verschrikkelijk drama’

Voorlopig is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Volgens Belgische media zou een medewerkster van het ziekenhuis - een assistent of verpleegster - haar kindje in de auto vergeten zijn voor ze aan haar werkdag begon, al werd dat nog niet officieel bevestigd. De vrouw, die nog maar net opnieuw aan de slag zou zijn gegaan na haar zwangerschapsverlof, zou vergeten zijn haar baby naar het kinderdagverblijf van het ziekenhuis te brengen alvorens te gaan werken.

Het kindje werd pas ’s avonds opgemerkt. Rond 17.30 uur waren de politie en de hulpdiensten ter plaatse, maar zij konden alleen het overlijden vaststellen.

’Secretaresse huilde aan telefoon’

Mélissandre, die haar partner om 17.30 uur vergezelde naar een medische afspraak, merkte veel commotie op de parkeerplaats. „Je zag duidelijk een ambulance, een medische hulppost en politievoertuigen aan de achterkant van de parkeerplaats. Mensen leken onrustig en radeloos. Anderen hielden hun handen voor hun gezicht. In het secretariaat zat een secretaresse te huilen aan de telefoon. Ik hoorde dat het de bewaker was die het kind had gevonden. Ik vroeg de dokter wat er aan de hand was en hij vertelde me dat het een verschrikkelijke tragedie was”, zegt ze tegen La Dernière Heure. Ook het ziekenhuis zelf noemt het „een verschrikkelijk drama” in een reactie aan SudInfo.

Er zal nog een autopsie moeten plaatsvinden om de exacte omstandigheden van het overlijden te achterhalen. Er is een gerechtelijk onderzoek geopend en het Openbaar Ministerie zou donderdag nog meer informatie verstrekken.