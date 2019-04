Katje bijna dood als vrouw haar stoel door grofvuil laat ophalen

Tux is pas zes maanden oud en is druk bezig de wereld te verkennen. Tijdens zijn vermissing wist de Britse dan ook niet waar ze moest zoeken. Het dier bleek echter vijf dagen lang in de vrachtwagen van de grofvuildienst te hebben gezeten: zo lang duurde het voor de wagen vol was en ging lossen bij de stort.

Voor Jones kwam daarmee echter nog geen eind aan de zoektocht: bij de stort stond de stoel nog zes dagen. Pas toen werd de stoel opgepakt met een grijpkraan om de verbrandingsoven in te gooien. De medewerker van de grofvuildienst ontdekte Tux gelukkig nét op tijd.

Tux sprong uit de stoel en brak een pootje. Maar, zo wist de kat te ontkomen aan de dood. Inmiddels is de kitten herenigd met haar baasje.