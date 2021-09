Rookgordijn rond naar Afghanistan teruggekeerde statushouders

Premium Binnenland

Sporthallen opnieuw optie in strijd tegen propvolle asielopvang

Door de propvolle asielzoekerscentra in Nederland is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) genoodzaakt om vreemdelingen weer in tenten te gaan opvangen. Ook het gebruik van sporthallen in dorpen en steden staat weer op de agenda.