Wapenhandel vanuit kliniek

Die zijn in de kamer van de verdachte in Heiloo aangetroffen, melden goed ingevoerde bronnen. De recidivist Herman D. uit Ermelo werd eind 2017 veroordeeld tot een kleine celstraf en tbs met voorwaarden, omdat hij in een feesttent in Nieuw-Vennep als een razende op drie mannen instak. Dat heeft zijn advocaat aan De Telegraaf bevestigd.

Begin dit jaar kwam D. in beeld tijdens een onderzoek naar de grootschalige handel in vuurwapens. De omgebouwde Ekol-alarmpistolen doken eerder al op in liquidatieonderzoeken. Ook nu zou met zo’n wapen gepoogd zijn iemand te liquideren. Het ministerie van J&V laat weten dat D. mocht beschikken over de telefoons en de laptop.

