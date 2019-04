VVD: ’Werklozen moeten vakken gaan vullen’

Verschillende experts en betrokkenen in de supermarktbranche zien dat het steeds vaker gebeurt: vulploegen met arbeidsmigranten die na sluitingstijd, vaak in het holst van de nacht, beginnen met werken. Jules van Well van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel constateert dat ook. Hij wijt het fenomeen aan de krapte op de arbeidsmarkt. „Winkels kunnen hier onvoldoende jongeren vinden voor de vulploegen.”

Poolse krachten

Dus wordt er gekeken naar uitzendbureaus die relatief veel Polen inzetten. Die vullen in de nacht de schappen bij, waardoor het ook nog eens sneller gaat zonder de drukte van winkelend publiek. Overdag werken, dat kan in het geval van deze arbeidsmigranten sowieso niet, ziet Van Well. „Ze kunnen de klanten niet te woord staan.”

Een woordvoerder van Albert Heijn, waar enkele winkels ook gebruik maken van nachtelijke vulploegen, bevestigt dat veel Polen niet overdag kunnen werken bij hun filialen vanwege het taalprobleem. „Mensen die tijdens openingstijden bij ons werken, moeten de klanten te woord kunnen staan.”

Op sommige locaties is het echter gewoonweg logistiek handiger om de vrachtwagens in de nachtelijke uurtjes te laten komen. Bij Jumbo-supermarkten in Amsterdam en Utrecht en de zogenoemde foodmarkten lopen ook zulke nachtploegen rond.

"’Bizar dat we mensen van ver halen’"

VVD’er Wiersma vindt het ’bizar dat we mensen van ver halen’ om dit werk te doen, terwijl er in steden als Utrecht en Amsterdam nog tienduizenden Nederlandse werklozen zijn. Hij wil dat werkzoekenden door de overheid worden gewezen op deze vacatures, en als ze het werk weigeren ze gekort worden op hun uitkering. „Gemeenten en UWV doen nu te weinig om mensen die langs de kant staan actief naar dit soort werk te begeleiden. Supermarkten wijken dan uit naar Polen.”

Het is natuurlijk niet verboden om Polen in te huren, maar volgens Wiersma moeten we eerst Nederlandse werklozen aan de slag helpen. Die zouden het werk dan overdag kunnen doen.

Frank van Gool, oprichter van OTTO Work Force, regelt buitenlandse werknemers voor bedrijven. Hij heeft echter in het verleden nee verkocht toen hem werd gevraagd of hij supermarkten aan Polen kon helpen voor de vulploegen. „Er moet ook een plek blijven om Nederlandse mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te geven. En dat kan heel goed in een supermarkt in de buurt. Maar dan moet het werk er dus nog wel zijn en niet ingevuld door arbeidsmigranten.”