Venlo hotspot voor snelwegcrimineel

Met 437 incidenten voert ons land de gehate ranglijst aan op het Europese vasteland, op afstand gevolgd door Spanje (252), Frankrijk (168) en Duitsland (142).

Dat blijkt uit de criminaliteitscijfers over 2018 van de Transported Asset Protection Association (TAPA), de organisatie die zich inzet voor het terugdringen van transportcriminaliteit en het bevorderen van veiligheid in deze sector.

Voor 17,6 miljoen euro aan goederen gestolen

In het afgelopen jaar werd in ons land is voor 17,6 miljoen euro aan goederen gestolen uit vrachtwagens. De spectaculairste ladingroof vond vorig jaar plaats in de Rotterdamse haven. Het betrof een partij kobalt van 112 ton met een waarde van ruim 8,5 miljoen euro. Kobalt wordt gebruikt bij de productie van batterijen en accu’s voor onder andere mobiele telefoons. Voor de roof zijn meerdere verdachten opgepakt. Vermoedelijk ging het om een ’inside job’.

De tweede grootste buit had een waarde van een half miljoen euro. Het ging hier om elektronische producten uit een opslagplaats van Origin vlakbij Schiphol. Elektronica als smartphones en laptops zijn geliefd bij de snelwegcriminelen.

960 iPhones

Vorig jaar werd een Roemeense bende veroordeeld na de roof van 960 iPhones ter waarde van een half miljoen euro in de zomer van 2017. Ze werden alleen voor heling veroordeeld omdat er onvoldoende bewijs was voor de roof. Een aantal verdachten mocht het proces in vrijheid afwachten en nam vervolgens de benen. Een hardnekkig probleem waar de politie op stuit bij het bestrijden van de mobiele roofbendes uit Oost-Europa.

De telefoons waren gestolen middels de opzienbarende ’roll over’ methode, waarbij hoofdzakelijk Roemeense criminelen een rijdende vrachtwagen vanuit een wagen erachter leeghalen. De politie vermoedt dat een vanuit Roemenië aangestuurde bende, in verschillende cellen in Europa opereert. Vorig jaar waren er drie van dit soort berovingen in ons land. Dit jaar was het al twee keer, namelijk in april. In heel Europa sloegen de ’rijdende rovers’ in 2018 169 keer toe, tegen 25 in het jaar ervoor.

Zeilsnijders

Het leegroven van opleggers of pogingen daartoe door het zeil kapot te snijden vond 305 keer plaats vorig jaar. In het Gelderse Gaanderen, zo blijkt uit het rapport, sloegen zeilsnijders in één nacht in januari maar liefst 22 keer toe. Ondanks de riante koppositie van ons land in de ranglijst is het totaal aantal berovingen en diefstallen is ten opzichte van 2017 wel gedaald; in dat jaar waren dat er volgens TAPA namelijk 579.

Venlo staat torenhoog bovenaan als locatie met de meeste berovingen en pogingen daartoe. De politie noteerde 61 incidenten in 2018. Noord-Brabant is de provincie met de meeste berovingen, namelijk 132. „Dat er veel ladingroven zijn in het zuiden, vooral op de lijn tussen Rotterdam en Duitsland, was al bekend, maar het hoge aantal diefstallen en pogingen bij Venlo verbaast ons en is een zorgwekkende ontwikkeling”, zegt woordvoerder Ed Kraszewski van de Landelijke Eenheid van de politie.

’Schreeuwend tekort aan bewaakte parkeerplaatsen’

„Wij constateren in Nederland, maar ook in het buitenland nog steeds een schreeuwend tekort aan bewaakte parkeerplaatsen”, stelt Frank Woestenburg (TVM verzekeringen). „Het blijkt nog steeds dat 70 tot 80% van alle ladingdiefstallen plaatsvindt vanuit huiftrailers op onbewaakte parkeerplaatsen. De Europese subsidie van 4 miljoen euro voor de aanleg van beveiligde snelwegparkings is wat ons betreft een eerste aanzet, maar volstaat bij lange na niet om het tij te keren.”