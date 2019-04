Dader gruwelijke steekpartij ging vanuit kliniek rustig door met wapenhandel

De stalen hekken en het prikkeldraad rond de Forensisch Psychiatrische Afdeling in Heiloo zien er misschien imposant uit, binnen kon Herman D. zonder problemen een handel in vuurwapens runnen. Ⓒ Martin Mooij

Slechts anderhalf jaar na een veroordeling voor een drievoudige, gruwelijke steekpartij had Herman D. (24) al alle vrijheden in de kliniek waar hij verbleef. De man die eerder ook al in een jeugdinrichting zat na een veroordeling, stuurde volgens politie en justitie moeiteloos een wapenbende aan.