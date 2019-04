Lachen om ’020’ doet kerk goed

„Eerste paasdag is het precies zeven jaar geleden dat we onze allereerste dienst hielden, toen nog eens in de maand”, vertelt de Jong (38). Hij weet het nog goed: „Met moeite vulden we de zaal met vijftig man. Dertig waren echt enthousiast en twintig kwamen omdat het anders zo leeg was”, lacht hij.

Al snel veranderde dat. Met name onder hoogopgeleide twintigers en dertigers werd Noorderlicht in Rotterdam-Noord populair. „Inmiddels hebben we twee kerkgebouwen met iedere week diensten, waarvan eentje meestal rond de 400 bezoekers haalt en de andere locatie rond de tachtig.” In Charlois moet in de herfst een derde vestiging haar deuren openen.

Bezoeker kan eerst uitslapen

Wat deze kerk tot zo’n succes maakt? „In praktisch opzicht helpt het dat bezoekers kunnen uitslapen: we beginnen pas om elf uur.” De Jong staat niet op de kansel, maar ervoor. Van het orgel wordt geen gebruikgemaakt: „We hebben een bandje.”

De Jong probeert in zijn preken de oude Bijbelse verhalen relevant te maken en te koppelen aan thema’s waar twintigers en dertigers nu mee zitten. Ook moet de kerk laagdrempelig zijn en een plek waar mensen zich niet veroordeeld voelen.

020

Of zou het met die andere religie – voetbal – te maken hebben? In bijna elke dienst verwerkt De Jong, zelf een fervent Feyenoorder, wel een voetbalgrap of een opmerking over ’020’. „Dat werkt altijd goed”, zegt hij. „Door het alledaagse te verwerken in je preken breekt het ijs en relateren mensen zich gemakkelijker. Humor is belangrijk.”

Ook is Noorderlicht een gemeenschap die niet alleen naar binnen gekeerd is. „We doen veel in onze wijk.” Maar wat het precies is, blijft voor de Jong lastig om de vinger op te leggen. „Het is een bepaalde sfeer. Ik zie daar ook Gods hand in.”