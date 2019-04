Kievitkuikens dood door droogte

Kuikens van de kievit vallen dood neer.

LEEUWARDEN - De Bond Friese Vogelwachten (BFVW) heeft een stuk of tien meldingen binnengekregen van mensen die dode kievitskuikens vinden. Volgens de bond zijn de kuikens gestorven door de aanhoudende droogte. Ook de grutto en de zwaluw zouden daarvan last hebben. De laatste vogel maakt nesten van vochtige modder, maar dat is amper voor handen.