Nicolette van Berkel Ⓒ Glenn Wassenbergh

Terschelling - Brandaris-vuurtorenwachtster Nicolette van Berkel, die zich in een vanavond te beginnen tv-serie bij de EO profileert als slachtoffer van pesterijen op het werk, is onlangs zelf officieel berispt vanwege het beschimpen van collega’s en werkgever via sociale media.