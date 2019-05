De echte topsport bij Juventus-Ajax is dinsdag natuurlijk op het voetbalveld bedreven. Maar ook voor het Telegraaf-team in Turijn voelt zo’n wedstrijddag als topsport. Ook wij voelen de spanning vooraf. De adrenaline pompt door ons lichaam op de momenten dat we moeten leveren. En de ontlading is groot, als alles goed is verlopen.