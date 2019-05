In alle lofuitingen die Ajax in Italië kreeg na de voortreffelijke wedstrijd uit tegen Juventus, zat veel meer dan alleen voetbal. Voetbal is de concrete weerslag van een mentaliteit. De spontane en aanvallende manier waarop Ajax speelde, wordt door Italiaanse media tegenover de cynische mentaliteit van het Italiaanse voetbal geplaatst.