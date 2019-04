Journaliste Lyra McKee gedood bij oproer Londonderry

Bij de onlusten in de wijk Creggan werd de politie beschoten en bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. Ook werden enkele voertuigen in brand gestoken.

Lyra, die daar volgens Daily Mail aan het werk was om de rellen te verslaan, werd waarschijnlijk door een verdwaalde kogel getroffen. Ze werd nog naar een ziekenhuis vervoerd, maar overleed kort na aankomst.

tekst gaat door na video

Een vriend van haar zegt tegen de krant dat hij heeft gehoord dat ze is doodgeschoten. „Lyra was een van mijn beste vriendinnen. Ze was getuige bij mijn trouwerij en hielp me met aankleden vlak voor de plechtigheid. We zijn samen vaak op reis geweest en waren zeer goede vrienden”.

Ambulancediensten stromen toe. Ⓒ Reuters

In Creggan, een buurt waar veel Ierse nationalisten wonen, begonnen de rellen na een inval van de politie in een woning. In Londonderry is het sinds januari onrustig nadat nabij een rechtbank in het centrum van de stad een auto ontplofte.

De Noord-Ierse politie vermoedt dat republikeinse extremisten van de Real Irish Republican Army (Echte Ierse Republikeinse Leger) achter de explosie zitten. De politie was een kwartier van te voren gewaarschuwd en had slechts die tijd om een heleboel mensen te evacueren.