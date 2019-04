’Geen allochtoon maar X-Rotterdammer’

Van onze Rotterdamse redactie

Arsieni viel over de zin ’In deze buurt kunnen Nederlanders en allochtonen niet goed met elkaar omgaan’. Dat was een stelling in de enquête voor de Wijkmonitor. Volgens haar is deze formulering ’op meerdere manieren bijzonder ongepast’. Het ’impliceert een valse tegenstelling tussen allochtonen en Nederlanders’, stelt Arsiene. „Voor een wereldstad met meer dan 175 nationaliteiten slaat dit de plank echt mis.”

Ook al is de terminologie verklaarbaar, stelt verantwoordelijk wethouder Bert Wijbenga in de beantwoording, het past inderdaad niet bij hoe Rotterdam de verhoudingen zelf ziet. „De stelling in de enquête maakt sinds 2008 deel uit van de Sociale Index. Wijziging van formuleringen kan leiden tot een trendbreuk in uitkomsten.”

Griekse Rotterdammer

„Het college onderschrijft echter dat de formulering ’allochtonen’ enerzijds en ’Nederlanders’ anderzijds de indruk kan wekken, dat het hier om elkaar uitsluitende groepen gaat.”

Daarom is opdracht gegeven de termen aan te passen. „Het woord allochtoon wordt sinds ruim twee jaar niet meer in onze communicatie gebruikt. Het college spreekt zelf bij voorkeur van Rotterdammers met een migratieachtergrond of X-Rotterdammers, bijvoorbeeld Griekse, Marokkaanse, Poolse, Turkse of Eritrese Rotterdammers.”