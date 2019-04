Paaspop, dus het festivalseizoen is geopend!

Wat heb je als gemiddelde festivalganger namelijk nodig? In principe weinig meer dan een ticket, geld voor consumptiebonnen, een tentje en een paar schone shirts. Aan de organisatie is de taak een mooi programma samen te stellen, aan de artiesten vervolgens hun beste show te geven, waarna als laatste naar de weergoden gekeken wordt. En laten nou juist die Paaspop, maar ook festival DGTL in Amsterdam, dit weekeinde meer dan gunstig gestemd zijn met drie dagen volle bak zon. Hoe vaak zijn de kou, wind en regen hier al getrotseerd, lekker weer hélpt.

Als de voortekenen niet bedriegen dan gaan ze in Schijndel daarom drie prachtige dagen tegemoet. Paaspop is wat je een uit de hand gelopen provinciefestival kunt noemen. Midden jaren 80 ontstaan uit een dorpsfeest trok het festijn toen het nog twee dagen duurde al 15.000 bezoekers. Sinds 2011 duurt Paaspop nog een dag langer en groeide dat aantal naar circa 50.000. Nog niet genoeg om qua programma (en budget) te kunnen wedijveren met Pinkpop en Lowlands, maar provinciaal kun je dit al niet meer noemen.

Douwe en Ilse

Ook omdat het programma daar niet naar is. Zie alleen al de aanwezige internationale topbands White Lies (vandaag), Lukas Graham en Oscar and the Wolf (morgen) en Clean Bandit en singer-songwriter Passenger zondag. Het aanbod van eigen bodem is zo mogelijk nog mooier, met onder meer de komst van Within Temptation, De Jeugd Van Tegenwoordig, De Staat, Douwe Bob, Ilse DeLange en Rowwen Hèze. Ook Jett Rebel, Nielson, Jeangu Macrooy, Rondé, Kovacs en de hiphoppers Sevn Alias, Frenna en Famke Louise zijn erbij dit jaar. En puur voor de lol waarschijnlijk is de Duitse 90s dancegroep Scooter uitgenodigd. Voor ieder wat wils, is in dit geval een understatement.

Behalve in Schijndel barst het festivalseizoen ook in Amsterdam los dit weekeinde. Vandaag begint DGTL op de NDSM-werf. Ook dit duurt drie dagen en biedt de bezoekers het beste uit de elektronische ’underground’. Geen namen als Tiësto en Van Buuren hier op het programma, maar die van dj/producer Maceo Plex, de Duitse Hendrik Schwarz en de Deen Kölsch. Ook Colin ’Kyteman’ Benders is erbij, maar verwacht geen fijne portie jazz of hiphop van de Utrechter. Juist op iets als DGTL kan hij zijn muzikale experimenten tot het uiterste doorzetten. Bijzonder aan dit relatief kleinschalige festival blijft bovendien de wens al volgend jaar klimaatneutraal te zijn. Ook in de rest van de wereld is daar interesse voor, gezien het feit dat dit festival zijn vleugels inmiddels heeft kunnen uitslaan naar Spanje, Brazilië en Israël.