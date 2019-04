’Dekker brengt Nederlanders in gevaar met falende klinieken’

Dat stellen PVV, CDA, SP en PvdA in een reactie op het bericht van De Telegraaf dat de tbs’er op de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) van Heiloo kon uitgroeien tot een wapenhandelaar. Dat gebeurde bovendien slechts anderhalf jaar nadat hij werd veroordeeld voor een gruwelijke, drievoudige steekpartij.

Er wordt een debat aangevraagd om minister Dekker (Rechtsbescherming) wederom ter verantwoording te roepen over misbruik van vrijheid in een kliniek. Dat gebeurt kort nadat de VVD-bewindsman beterschap beloofde na blunders rond Michael P., de moordenaar van Anne Faber.

Bekijk ook: Wapenhandel vanuit kliniek

,,De minister weigert in te grijpen, het is een ongelofelijke puinhoop in de justitiële keten’’, zegt PVV-Kamerlid Markuszower. De PVV’er stelt dat Dekker Nederlanders in gevaar brengt door criminelen ’nepbehandelingen te geven in falende klinieken’. CDA-Kamerlid Van Toorenburg vraagt de minister om opheldering. ,,Blijkbaar kan iemand op een Forensisch Psychiatrische Afdeling ongestoord doorgaan met ernstige misdaden. Dat is niet uit te leggen.’’

SP-Kamerlid Van Nispen noemt het ’heel zorgelijk’ dat iemand met zo’n geschiedenis ongestoord en probleemloos kon bellen en mailen om criminele zaken te doen. ,,Hier verwacht je toch streng toezicht op?’’ PvdA-Kamerlid Kuiken zegt er met haar hoofd niet bij te kunnen dat uitgerekend een kliniek wordt gebruikt voor wapenhandel. ,,Handel gerund door iemand die is veroordeeld voor een zwaar misdrijf. Ik ga een debat aanvragen, zodat we minister Dekker aan de tand kunnen voelen over hoe dit zo heeft kunnen misgaan.’’