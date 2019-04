Minder geluidshinder op de Veluwe door besluit Lelystad

Verkeerstoren van Lelystad Airport. Ⓒ ANP

LELYSTAD - Er komen minder overheidseisen die laagvliegend verkeer van en naar Lelystad in de hand werken. Dat staat in een brief die minister Van Nieuwenhuizen donderdagavond samen met staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.