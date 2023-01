Zoekactie in Delftse Hout naar vermiste Jim (26)

De 26-jarige Jim is sinds 12 januari 2023 vermist uit Naaldwijk, waar hij zijn moeder bezocht. Hij is voor het laatst gezien op de St. Jorisweg in Delft. „Laat iets van je horen, we missen je enorm”, zei een halfzus in een persoonlijke oproep aan Jim, eerder deze week tegen Den Haag FM.

Olsthoorn heeft een stevig postuur en is 1,70 meter lang, hij heeft kort stekelig bruin/zwart haar.