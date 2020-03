Discussie over #hamsteren: ’trieste egoïsten’ of rationeel?

De afgelopen 48 uur gaan de boeken in als de dag waarop het ’nuchtere volkje’ wordt bevangen door massahysterie, zo klinkt het op sociale media. Talloze toespelingen op het hamstergedrag passeren de revue.

„Na 40 jaar vrijheid in Europa zitten we ineens weer in de DDR”, schrijft iemand. „Ik zet morgen de wekker in de hoop brood te kunnen kopen”, verzucht een ander. „De bizarre realiteit in 2020: wel wifi, geen bifi.”

Allereerst zorgt het hamstergedrag voor een hoop lol. Een ’gratis rol toiletpapier bij een sixpack corona’ werkt op de lachspieren. De GIF’jes – korte animatievideo’s – vliegen je om de oren, meme-makers vieren wittebroodsweken.

Nederland heeft zijn voorkeuren. Een gebrek aan pasta is de meest gehoorde klacht, terwijl in het kielzog van de Italiaanse penne ook pesto en kip snel in de verdrukking raken. Aardappelen vliegen eruit. Brood. Paracetamol.

Het thuiswerken bevalt Nederland overigens goed, zo blijkt.

Als klap op de vuurpijl is daar natuurlijk wc-papier, hoewel diarree geen specifiek kenmerk van Covid-19 is. „Ik heb nog net de laatste toiletrollen bemachtigd! Het schap is nu gewoon leeg”, zei Pien van Raalte donderdag al tegen een verslaggever van De Telegraaf, vlak nadat ze de AH bij de Dam uitloopt. Columiste Sylvia witteman verkneukelt zich vandaag om ’vers’ pleegerei.

De stemming op Twitter is gemengd, maar veruit de meesten slaken een kreet van afkeuring; mensen zijn ’helemaal gek geworden’, een stelletje ’debielen’ en vooral ’egoïsten’, die eens gauw ’normaal moeten gaan doen’. „Ikke ikke ikke en de rest kan stikke” is een veelgehoorde kreet.

„Ik schaam me voor de Nederlanders, triest volk”, stelt iemand. De ’nuchtere Nederlander’ is een ’sprookje’.

Premier Rutte gaf vandaag geen snoeihard waardeoordeel maar riep op te stoppen met hamsteren; dat treft ook „mensen die hard voor ons aan het werk zijn” en na een lange dag de schappen leeg aantreffen, zegt hij. „Ik vind dat niet sociaal.”

Het hamstergedrag brengt de nodige irritatie met zich mee, een soms ’grimmige sfeer’ hangt in de supermarkten, zo vertelde winkelend publiek aan Telegraaf-verslaggevers. De nodige verwijten klinken – terecht of niet.

De grote vraag: hoe gaat dat morgen? „Voor iedereen die denkt dat de winkels morgen weer bomvol liggen: een leeg geplunderde toko in één avond weer volledig bevoorraad krijgen, is onmogelijk”, stelt een Twitteraar. Albert Heijn benadrukt dat de distributiecentra ’vol liggen’. Consumenten worden opgeroepen ’boodschappen te doen zoals u dat normaal ook doet’. Er wordt ’hard gewerkt’ om de schappen vol te krijgen.

Tegelijkertijd is er steun voor de hamsteraars. Die zijn helemaal niet losgezongen van de werkelijkheid, zeggen sommigen. De Rijksoverheid vraagt niet voor niets om een noodpakket met ’houdbaar eten’ aan te houden – los van de coronacrisis. Onder meer publicist Syp Wynia vindt het hamstergedrag niet zo vreemd.

„Het probleem is niet dat mensen denken dat er niet voldoende voorraad is in supermarkten. Het probleem is dat mensen bang zijn dat ze volgende week plotseling binnen moeten blijven, en dat er dan dus geen boodschappen gedaan kunnen worden”, verdedigt een ander de hamsteraars. „Mag men alsjeblieft zelf uitmaken of je wil hamsteren of niet?”, aldus nog een ander. „Als je wordt opgedragen thuis te blijven, zul je toch moeten.”

Toch blijven alle autoriteiten oproepen: hamster niet. „Hamsteren is echt niet nodig, er is voldoende voedsel in Nederland”, aldus het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Telegraaf-lezer Roelof Keijser is er wel uit. „Wat ik in de supermarkt zag, was dat niet het corona-virus ons leven ontwricht, maar het verregaande egoïsme en de hysterie waarmee mensen hamsteren”, schreef hij. „Triest.”