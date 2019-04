Dekker: onderzoek ’vuurwapenkliniek’

Dat laat hij weten aan De Telegraaf naar aanleiding van de onthulling dat de man die eind 2017 werd veroordeeld voor een gruwelijke drievoudige steekpartij, probleemloos een handel in vuurwapens kon leiden vanuit de FPA-kliniek in Heiloo. Hij gebruikte hiervoor telefoons en laptop die hij in de kliniek tot zijn beschikking had.

Vorige week liet de politie D., die tbs met voorwaarden was opgelegd, door een arrestatieteam in de kliniek oppakken.

Bekijk ook: Dader gruwelijke steekpartij ging vanuit kliniek rustig door met wapenhandel

Dekker laat weten dat hij niet kan ingaan op details, omdat het strafrechtelijke onderzoek nog in volle gang is. „Ten aanzien van het voorzetten van criminele activiteiten in klinieken geldt in zijn algemeenheid dat zulk gedrag onacceptabel is”, zo zegt hij.

Onderzoek

Alle betrokken instanties, zoals de kliniek, zijn door Dekker gesommeerd ’de feiten in beeld te brengen’. „Zij onderzoeken hoe het toezicht is verlopen, of de juiste procedures zijn gevolgd en welke afwegingen zijn gemaakt. Als het resultaat hiervan aanleiding geeft tot het treffen van maatregelen, worden deze zo snel mogelijk doorgevoerd.”, zegt de minister.

Herman D. is een van de vier mannen die zijn opgepakt op verdenking van de handel in vuurwapens. Er zijn bij zoekingen dertig aangetroffen. Een van de wapens zou zijn gebruikt bij een mislukte liquidatie.