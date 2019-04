Veel drukte op de weg op mooie warme vrije dag

Hier en daar zijn wat ongelukken gebeurd. De drukte verplaatst zich langzaamaan van het oosten naar het westen. Maar ook in het zuidoosten is het nog erg druk. Door een bermbrand langs de A15 bij Gorinchem staan daar files. Op de A73 bij Nijmegen hebben automobilisten ruim een half uur vertraging. Door aanrijdingen op de A27 bij Utrecht is er ook daar veel drukte op de weg ontstaan. Automobilisten moeten daar rekening houden met meer dan een uur vertraging.

Ook druk is het bij de veerdiensten tussen Texel en Den Helder. In Zeeland is er veel verkeer rond Zierikzee, op weg naar de kust.