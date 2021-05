’25 mensen gedood bij schietpartij in favela Rio de Janeiro’

De schietpartij vond plaats in een favela in het stadsdeel Jacarezinho. Het bloedbad zou zijn ontstaan nadat de politie erachter was gekomen dat een een drugsbende jonge kinderen aan het recruteren was voor criminele activteiten, dat melden lokale media.

In een bericht op Facebook bevestigt de politie de dood van politieagent Andre Leonardo de Mello Frias.

Rio is een van de gewelddadigste steden van Brazilië. Veel wijken staan onder controle van (drugs)criminelen. Confrontaties tussen bendes en de politie zijn aan de orde van de dag.