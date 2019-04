Hoge celstraf voor doden weerloze Xaja

De hoofdverdachte hoorde onlangs nog een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 14 jaar tegen zich eisen. Een stuk lager dus dan de nu door de rechtbank opgelegde straf.

De moeder van Xaja werd vrijgesproken. Maick is volgens de meervoudige strafkamer schuldig aan het fatale letsel dat Xaja opliep, door extreem veel geweld te gebruiken.

Zij overleed op 12 oktober 2017 in een ziekenhuis na bijna twee uur te zijn gereanimeerd. Achteraf gezien was ze zo zwaargewond, dat van redding sowieso geen sprake meer kon zijn; ze was ten dode opgeschreven door de mishandeling. Er werden in haar lichaampje tientallen blauwe plekken, inwendige bloedingen, botbreuken, hersenletsel en sporen van verwurging geconstateerd. De in haar hartbloed aangetroffen amfetamine koppelt de rechtbank aan Maick, die deze drugs toentertijd voor handen had en dit zelf ook regelmatig gebruikte.

