Ook voorzitter van or Tweede Kamer houdt het voor gezien

Meerts is de volgende ambtenaar in de Kamer die het voor gezien houdt vanwege de ontstane situatie rondom het onderzoek naar oud-voorzitter Khadija Arib. Afgelopen vrijdag legde de ambtelijke top van de Kamer het werk neer, vanwege de politieke onrust rond en bemoeienis met dat onderzoek. Volgens de opgestapte griffier Simone Roos is sprake van ’een politiek schaakspel’. Volgens haar is er ’niet of nauwelijks oog en aandacht voor de ambtenaren die recent en ook in het verleden aandacht hebben gevraagd voor sociaal onveilig gedrag’.

Bekijk ook: Bergkamp zet bekritiseerd onderzoek naar Arib door

Nadat Kamervoorzitter Vera Bergkamp vrijdag liet weten het vertrek van de topambtenaren te ’betreuren’, maar zelf te blijven zitten, zegde Meerts namens de ondernemingsraad het vertrouwen in haar op. „Ik denk niet dat Bergkamp de scherven nog zou kunnen lijmen. De schade is te groot. Er is geen vertrouwen meer bij de ambtenaren in de hele politieke top van de Tweede Kamer”, zei Meerts tegen Nieuwsuur.

Maar nu is het Meerts zelf die ervoor kiest zijn taak als voorzitter van de ondernemingsraad neer te leggen, bevestigt een woordvoerder van de Tweede Kamer.