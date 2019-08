Oppasouder dode baby langer vast

Ⓒ De Telegraaf

BRUNSSUM - De 34-jarige man die ruim twee weken geleden opnieuw werd opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een baby in oktober 2017 in Brunssum mag in ieder geval nog zestig dagen worden vastgehouden. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Limburg bepaald, meldt het Openbaar Ministerie.