Voedingsproducenten afgeperst: ’300.000 euro of we vergiftigen producten’

Volgens Belgische media hebben ook fabrikanten in andere landen dergelijke brieven uit België gekregen. Het gaat daarbij onder meer om de Italiaanse koffieproducent Lavazza en de fabrikant van Nutella, Ferrero. De afpersers eisen het ’losgeld’ in bitcoins.

De Belgische politie is volgens Het Nieuwsblad volop op zoek naar de afzender van de dreigbrieven, maar vooralsnog is niet duidelijk om wie het gaat en is het ook nog niet bekend waarom de daders in binnen- en buitenland voedingsbedrijven proberen af te persen.

Volgens plaatselijke media moesten hulpdiensten en specialisten begin april ook in het Zweedse Malmö uitrukken na een verdachte brief met poeder in de grote voedingsfirma Findus.

Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat de voedingsproductie van de bedrijven in gevaar zou zijn.

„Onze koekjes zijn nog perfect op orde. Wij blijven rustig verder smullen”, reageert de directeur van Jules Destrooper laconiek.