Hoofddorpers geschokt en bezorgd na steekpartijen

Op het Doeverenplein in Hoofddorp werd gisteravond een jongen neergestoken. De steekpartij vond plaats voor de Johnny's Burger Company. Ⓒ Michel van Bergen

HOOFDDORP - Wat is er in godsnaam aan de hand in het normaal zo rustige Hoofddorp, vragen inwoners zich af. De steekpartij donderdagavond waarbij een minderjarige jongen een mes in zijn hoofd kreeg is bepaald niet de eerste in korte tijd. ’Het wordt steeds gekker hier’.