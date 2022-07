Overvol kamp Lampedusa ontruimd, migranten verscheept

De omstandigheden in het opvangcentrum zijn erbarmelijk, is geboekstaafd in rapporten. Er verbleven tot wel 1800 mensen, terwijl het is uitgerust voor 350 personen. Zondag worden meer migranten naar vluchtelingenkampen in Zuid-Italië gebracht. Burgemeester Filippo Mannino zei volgens persbureau ANSA dat het opvangcentrum maandag volledig moet zijn ontruimd.

Voormalig burgemeester van Lampedusa Giusi Nicolini deelde beelden van het kamp waarop is te zien dat mensen op oude schuimmatrassen liggen, sommigen in de openlucht. Het gebouw ligt vol met afval. Er zijn ook zwangere vrouwen en kinderen. „De foto’s zouden uit Libië kunnen komen. Maar nee, dit is Italië”, schreef hij. De Internationale Organisatie voor Migratie sprak op Twitter over „schande op Lampedusa.”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dit jaar meer dan 30.000 mensen geregistreerd die Italië per boot hebben bereikt. Velen riskeren de risicovolle oversteek vanuit Noord-Afrika om oorlog en armoede te ontvluchten. Vaak vallen er slachtoffers, omdat velen de reis maken in gammele bootjes.