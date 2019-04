Soa bewaarder Leiden ’na spuug in oog’

Dat schrijft het Leidsch Dagblad. De verdachte, B. R. uit Alphen aan den Rijn, gedroeg zich in oktober 2016 agressief en bespuugde de bewaarder van een meter afstand vol in het gezicht. De rochels ’dropen naar beneden’, zo klinkt het.

Na een aantal dagen begon het oog te ontsteken. Later bleek dat een bacterie de ziekte gonorroe had overgebracht. ,,Het is heel bizar wat me is overkomen, de kans op een hoofdprijs in de loterij is groter”, reageert de bewaker op een rechtszitting. Hij is flink gedupeerd. „Ik zie met mijn rechteroog niets meer.”

Sneu pensioen

,,Het is net alsof ik in de mist zit. Mijn hoornvlies is weg, ik kan een hoornvliestransplantatie krijgen, maar de vraag is of het daarmee beter wordt. Ik heb ermee leren leven, maar het is niet makkelijk”, verklaarde de man uit Nieuw-Vennep.

Hij is inmiddels met pensioen, maar heeft na het incident niet meer kunnen werken. Nu hij ’geniet’ van zijn oude dag kan hij niet autorijden en niet sporten.

Soa-test

Die bewuste dag werd hij gewaarschuwd voor een agressieve arrestant, die het politiebusje al ’vol gele klodders had gespuugd’. Dat was volgens R. zelf braaksel omdat hij te veel had gedronken. De rechter dacht dat het mogelijk met gonorroe had te maken.

Het slachtoffer deed, toen duidelijk werd dat hij gonorroe had, aangifte. De arrestant werd gesommeerd een soa-test te doen. Daaruit bleek niets, maar volgens de rechter is dat mogelijk foutief, omdat de test bij zijn penis werd afgenomen. De soa zat mogelijk in zijn keel.

Wel of niet?

Uiteindelijk blijft in het midden of de soa door R. werd overgebracht. De advocaat van laatstgenoemde blijft erbij dat zijn cliënt geen geslachtsziekte heeft gehad en een arts van het LUMC vertelde dat nog nooit is voorgekomen dat een geslachtsziekte zoals gonorroe via spuug of slijm uit de keel is overgedragen. Misschien had de bewaarder al langer een soa onder de leden, opperde de advocaat van R.

R. heeft spijt betuigd. Hij is volgens justitie schuldig aan mishandeling met zwaar lichamelijk letsel waarbij een eis van 160 uur taakstraf en 20.000 euro schadevergoeding past, maar de rechter zal later zijn oordeel vellen.