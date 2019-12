’Hoogste tijd voor seksuele revolutie migrantenvrouwen’

Het Marokkaans-Indisch-Nederlandse model Dounia Rijkschroeff (29) was bereid om als gezicht van de campagne te functioneren. Ⓒ Femmes For Freedom

Rotterdam - Een seksuele revolutie door vrouwen uit migrantengemeenschappen is hoog nodig, vindt vrouwenrechtenorganisatie Femmes For Freedom. Onder het motto ’I decide’ start deze week een campagne die de aandacht vestigt op de conservatieve seksuele moraal in veel allochtone milieus. „Het is tijd om de overgevoelige omgang met seksualiteit in migrantenkringen te doorbreken.”