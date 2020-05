50Plus-voorzitter doet aangifte tegen fractievoorzitter Van Brenk

Dales en Van Brenk zijn twee van de hoofdrolspelers in een slepend conflict binnen 50Plus, een partij die bekend staat om intern geruzie. Dales kondigde recent aan op te stappen als partijvoorzitter. Na het vertrek van boegbeeld Henk Krol nam Van Brenk het fractievoorzitterschap in de Tweede Kamer over.

In een radio-interview beschuldigde ze Dales vervolgens van „het strooien van royementen en het dreigen met rechtszaken.” Ze beschuldigde hem er bovendien van „de kas van 50Plus te plunderen.” De partijvoorzitter blijft namelijk nog even aan, zolang er geen nieuw bestuur is.

Dales zei dat het 50Plus-Kamerlid haar woorden terug moest nemen, anders zou hij aangifte doen. In Op1 liet Van Brenk weten daar niet over te peinzen, waarna Dales het programma belde en aankondigde aangifte te gaan doen.