Treinverkeer in vrijwel hele land ligt stil, ’tot 16 uur geen enkele trein’

„Op dit moment is er een landelijke storing aan een telefonie-systeem. Dat heeft gevolgen voor de bediening van seinen en wissels. Het treinverkeer in grote delen van het land wordt stilgelegd”, aldus de NS.

Hoe groot het probleem precies is, is ook voor de NS nog even lastig in kaart brengen. Maar „tot 16 uur zullen alle treinen van NS waarschijnlijk niet kunnen rijden”, meldt de NS in een update.

Dit is wat de NS momenteel kan melden aan verstoringen op de website. Ⓒ NS

Sommige treinen van de regionale vervoerders zullen wel kunnen blijven rijden, aldus de NS. Ondertussen is duidelijk geworden dat Arriva geen treinen heeft tussen Nijmegen en Roermond, en ook bij Zwolle en Eindhoven zijn er problemen. Ook Keolis is geraakt; welke trajecten zijn gestremd, is nog niet precies duidelijk.

Bussen

De NS regelt bussen voor gestrande reizigers. Het PvdA-Raadslid Dennis Tak uit Rotterdam laat bijvoorbeeld zien hoe zijn treinreis in een busreis wordt omgezet.

Tekst loopt verder onder tweet.

Veel treinen van de regionale vervoerders zullen waarschijn

„Er is nog niet veel informatie beschikbaar, zodra deze er wel is, informeren wij je verder. Het meest actuele reisadvies plan je kort voor vertrek. Als je je reis kunt uitstellen, is het verstandig om op een later moment op reis te gaan.”

Later meer.