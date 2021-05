Treinverkeer wordt weer opgestart na landelijke storing

De spoorbedrijven adviseren reizigers om hun reizen uit te stellen tot een later moment. Het is nog niet bekend hoe lang het duurt tot de storing is verholpen. Rond 16.15 uur werd het treinverkeer weer opgestart, maar van een volledige dienstregeling is allerminst sprake.

Bij Arriva rijden er maandagmiddag alleen nog treinen in het noorden van het land en ten zuiden van Roermond. NS moest alle treinen stilzetten. Reizigers worden geadviseerd in de app te kijken welke reis er mogelijk is.

Treinen met reizigers die al onderweg waren, kwamen niet opeens stil te staan door de storing zegt de NS. „Alle treinen rijden door naar een perron”, aldus een woordvoerder. Reizigers laten echter weten wel degelijk stevige vertraging te hebben.

Anderhalf uur vast in trein

De storing zorgt voor veel ongemak. Forens Johan Klein Haneveld staat bijvoorbeeld al anderhalf uur vast met de intercity op station Gouda Goverwelle. „Er zijn heel wat mensen uitgestapt. Ik denk dat ze het centrum zijn ingegaan. Ik ben maar blijven zitten. Kan toch geen kant op”, vertelt Klein Haneveld die om twee uur is vertrokken uit Houten en nog geen idee heeft hoe laat hij arriveert op zijn eindbestemming Delft. „Er werd net omgeroepen dat er wat treinverkeer mogelijk is richting Utrecht. Maar nog steeds niet naar Den Haag en Rotterdam.”

Johan Klein Haneveld in de gestrande trein. Ⓒ Eigen foto

De doorgewinterde reiziger is wel wat gewend. „Al reisde ik sinds maart vorig jaar niet zo vaak meer met de trein. Een van de weinige dagen dat ik naar kantoor moet, kom ik midden in deze treinstoring terecht”, verzucht hij gelaten. Botte pech, beaamt de forens die juist eerder van werk vertrokken was vanwege een afspraak bij de fysio.

De bus nemen is geen optie. „Ik reis niet graag me de bus, want ik ben gevoelig voor wagenziekte”, zegt Klein Haneveld die liever een paar uur in een stilstaande trein zit dan het gehobbel in de bus. „Ik probeer me erbij neer te leggen. Dit kan gebeuren. In het verleden werd ik boos, maar dat is slecht voor mijn bloeddruk. Je verandert er toch niets aan. Ik heb een goed boek bij me en Engelse drop. Ik probeer het beste ervan te maken”, aldus Klein Haneveld.

’Grote puzzel’

Het probleem is een storing aan een telefoniesysteem. Door een storing bij provider Mobirail kunnen volgens spoorbeheerder ProRail treinverkeersleiders niet communiceren met de machinisten van vervoerders. „Dat is essentieel om treinen te laten rijden, dus daarom hebben we besloten een groot deel van het land stil te leggen.”

„Het duurt dan nog lang voordat alles is opgestart, dat is een grote puzzel, dus reizigers zullen nog flinke tijd last hebben van de storing.” Ⓒ ANP

Mobirail is volgens ProRail naar een maximumcapaciteit opgeschaald om de storing te ontdekken. In het geval dat „het euvel” inderdaad is gevonden, wordt aan een stappenplan gewerkt om het treinverkeer te hervatten.

Dit is wat de NS momenteel kan melden aan verstoringen op de website. Ⓒ NS

De ProRail-woordvoerder verwacht dat reizigers nog de rest van de dag de gevolgen zullen ondervinden van de storing. „Het duurt dan nog lang voordat alles is opgestart, dat is een grote puzzel, dus reizigers zullen nog flinke tijd last hebben van de storing.”

Bussen

De NS regelt bussen voor gestrande reizigers. Het PvdA-Raadslid Dennis Tak uit Rotterdam laat bijvoorbeeld zien hoe zijn treinreis in een busreis wordt omgezet.

Veel treinen van de regionale vervoerders zullen waarschijn