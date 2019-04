Zoektocht naar persoon in Reeuwijkse Plassen gestaakt

REEUWIJK - De brandweer die in het water van de Reeuwijkse Plassen op zoek was naar een persoon heeft de zoekactie beëindigd. Volgens een woordvoerder lagen er vrijdag aan het begin van de middag kleren aan de kant van het water, waarna er alarm werd geslagen. Er is inmiddels contact met de persoon van de aangetroffen spullen.