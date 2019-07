Weer boot met migranten in haven Lampedusa

De Alan Kurdi vervoert 65 migranten. Ⓒ EPA

LAMPEDUSA - Ondanks een uitdrukkelijk verbod van de Italiaanse autoriteiten is een boot met 46 migranten aan boord, de Alex, de haven van Lampedusa binnengevaren. Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zei dat de wet is overtreden, maar niet wat voor actie hij neemt. Het is een Italiaanse boot van een Italiaanse organisatie.