Agenten redden honden uit snikhete auto

Het warme en zonovergoten paasweekend is nog maar net begonnen, maar de politie heeft de eerste honden al uit warme auto’s gered. Dat gebeurde in Winterswijk, zo meldt Omroep Gelderland. In de ochtend zag de politie een hond in een auto die vol in de brandende zon stond. Er was bovendien geen ventilatie. De agenten twijfelden geen moment en besloten de hond te redden.

„De hond was blij met de redding”, schrijft wijkagent Berend Jager. „De baas natuurlijk niet met de schade en de rest van de gevolgen.” Later op de dag moest de politie nog een keer ingrijpen in Winterswijk. Dit keer had de hond het interieur van de auto al gesloopt. De dierenambulance verleende eerste hulp, waarna de hond naar de dierenarts werd gebracht. „De eigenaren van de hond worden op gepaste wijze behandeld”, laat Jager weten.

Het blijft warm

Ook komende dagen wordt het nog warm: er staat - wat het weer betreft - een schitterend paasweekend voor de deur. In de middagen kan de temperatuur veelal boven de 20 graden uitkomen.