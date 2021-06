Ook compensatie voor kinderen toeslagenouders: maximaal 7500 euro

In totaal kunnen zo’n 70.000 kinderen rekenen op een compensatie van, afhankelijk van hun leeftijd, 1500 tot 7500 euro. Ze krijgen dat geld omdat ook zij hebben geleden door de affaire rond de kinderopvangtoeslag, die begin dit jaar leidde tot het einde van het kabinet. Zo zijn ze volgens Van Huffelen ’in problematische omstandigheden opgegroeid’, hebben ze ’armoede ervaren’ en was er in sommige gevallen sprake van gebroken gezinnen of uithuisplaatsing als gevolg van de toeslagproblemen. „Vele kinderen en inmiddels jong volwassenen dragen deze lasten nu nog steeds met zich mee”, schrijft de staatssecretaris.

Het blijft wat haar betreft niet bij de compensatie, er komt ook een ’breed pakket aan langjarige ondersteuning’. Zo krijgen de getroffen kinderen ’ondersteuning op bijvoorbeeld ontwikkelkansen, traumaverwerking, schuldenproblematiek of huisvestingsproblematiek’.

Het kabinet trekt de afgelopen tijd flink de portemonnee voor de misstanden bij belastingen en toeslagen. Zo is er al compensatie voor de toeslagenouders en worden hun schulden kwijtgescholden. Daarnaast wordt er nog gekeken naar compensatie voor ex-partners van de toeslagenouders, mensen die met andere toeslagen in de problemen zijn gekomen of de degenen die buiten hun weten om door de fiscus op een zwarte lijst werden gezet.

Tegen het licht houden

Van Huffelen meldt ook aan de Tweede Kamer dat ze vraagtekens heeft over de manier waarop het compenseren van gedupeerde ouders nu gaat. Inmiddels hebben meer dan 42.000 ouders zich gemeld en het integraal beoordelen van veel van die dossiers kost te veel tijd.

De bewindsvrouw wil daarom deze zomer de organisatie ’tegen het licht houden’. „De aanpak, zoals verankerd in de wet, ongewijzigd doorzetten is namelijk geen optie”, schrijft ze. De staatssecretaris waarschuwt daarbij meteen: een snelle oplossing is een illusie: „Hoewel ik mij elke dag inzet voor zo snel mogelijk en zo goed mogelijk herstel voor gedupeerden, zal hier onvermijdelijk geruime tijd voor nodig zijn.”