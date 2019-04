Dreiger met terreur bij Maassilo niet vervolgd

Het OM concludeert na onderzoek dat F. niet van plan is geweest om een terroristisch misdrijf te plegen maar dat hij juist terroristen wilde opsporen. Om die reden had hij zich op internet voorgedaan als terrorist. Hij kwam in contact met een man uit Spanje, van wie hij veronderstelde dat hij een terrorist van IS was. Om hem te kunnen ontmaskeren sprak hij in chatgesprekken over het plannen van een aanslag in de Maassilo. De Spanjaard had zich met dezelfde intenties als de Brabander ook voorgedaan als terrorist, zo is later gebleken.

De informatie over de dreiging kwam in Nederland terecht. F. werd diezelfde nacht al door een terreureenheid opgepakt in zijn woning in Zevenbergen. Hij zat ongeveer drie weken vast en werd sinds zijn vrijlating in september 2017 begeleid door reclassering.

Het onderzoek heeft volgens het OM zo lang geduurd, omdat het uit verschillende onderdelen bestond. Zo is er een rechtshulpverzoek aan Spanje gedaan om de Spaanse verdachte te kunnen horen. Voor het OM is de zaak nu helemaal afgedaan, zegt een woordvoerster.

F.’s advocaat Karianne Bal denkt dat de zaak niet is afgedaan. Ze laat in een reactie weten dat zij haar cliënt gaat aanraden om een eis tot schadevergoeding in te dienen. Hij heeft door de kwestie zijn baan verloren en moest noodgedwongen stoppen met zijn studie. „Ik heb er heel veel moeite mee dat dit zo lang heeft moeten duren. Voor ons was het binnen drie dagen al volledig duidelijk hoe de zaak in elkaar zat.”

De concrete aanslagdreiging noemt ze „onzin.” „Jimmy had nog nooit van de Maassilo gehoord.”