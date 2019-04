Homo-sportvereniging vaart niet meer mee met Canal Parade

Upstream is een zwemvereniging voor lesbiënnes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuele personen. De vereniging telt zo’n 150 leden en vaart al tientallen jaren mee met een eigen boot tijdens de Canal Parade. Maar het wordt te duur. „De vercommercialisering van het evenement maakt het voor de gay sport vereniging vrijwel onmogelijk om tegen een redelijk bedrag een mooie boot mee te laten varen”, staat in het persbericht.

Maar dat is niet het enige. Het gedrag van het publiek stuit de leden van Upstream ook tegen de borst. „Die hebben er in toenemende mate lol in onze trava’s en deelnemers nat te spuiten”, schrijft de vereniging. Daarbij overstemt ’continue keiharde muziek’ de act op de Upstream-boot. „Dat maakt meevaren steeds minder aantrekkelijk.”

Upstream nam altijd een prominente plek in tijdens de Canal Parade. In 2001 won het zelfs de prijs voor beste grote boot. „Veel andere upstream-boten haalden de voorpagina’s en uitzendingen van nationale en internationale pers. Tijdens de laatste ledenvergadering is dan ook met grote spijt besloten deelname aan dit evenement te staken.”