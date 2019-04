Eerste zomerse dag van 2019 een feit

Omdat in De Bilt nog geen 25 graden Celsius is gemeten, spreken we niet van een landelijke zomerse dag, maar van een regionale zomerse dag. Volgens Weerplaza is er wel kans dat het zaterdag 25 graden wordt in De Bilt.

Het paasweekend ziet er heerlijk zonovergoten uit. Op eerste en tweede Paasdag kan het in de ochtenduren nog wat fris zijn, later op de dagen lopen de temperaturen op tussen de 20 en 25 graden.

Geen record

Hoewel we ontzettend kunnen genieten van de hoge temperaturen, is er met 25 graden op 18 april geen sprake van een record: in 1968 werd er al eens in maart 25 graden Celsius gemeten.